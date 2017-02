Le torte della nonna. Il secondo volume

Il forno acceso, un dolcissimo profumo che pervade l’intera cucina e magari un cucchiaio pronto da «leccare» prima di essere lavato. Alle torte, e in particolare a quelle fatte in casa, quelle che ci preparava la nonna quando eravamo piccoli, sono legati moltissimi dei nostri ricordi e delle sensazioni della nostra infanzia. Per riviverle – e farle rivivere – Gazzetta di Parma propone ai suoi lettori il secondo dei tre ricettari firmati Moka Libri, dedicato, appunto, alle «Torte della Nonna», ricette dolci dalla tradizione. Scrive l’autrice, Roberta Ceschi, nell’introduzione: «I dolci della mia nonna erano semplici, come semplice era il suo affetto, ma erano golosi come lei, che adorava una fettina di ciambellone a colazione». Semplice e goloso. E’ lo spirito che Roberta ha messo in tutte le ricette del volume, in cui ritroverete tutti i classici della pasticceria tradizionale, dalla torta di mele alla sbrisolona, dalla torta di carote alla crostata, dal budino alla torta cioccolatosa. Non solo. Oltre alle torte troverete le ricette del salame di cioccolato, delle frittelle di Santa Lucia, dello strudel di mele, e dei biscotti più classici, come i savoiardi, i baci di dama, i brutti ma buoni. E ancora, dagli altri Paesi del mondo, le ricette per preparare i profiteroles, i brownies, la cheescake, i churros. La voglia di dolce, si sa, difficilmente si tiene a freno, ma se la sappiamo dosare e, soprattutto, se scegliamo ricette genuine e fatte in casa, soddisfarla non può fare poi così male. Allora preparate le teglie, il mattarello e lasciatevi tentare. Nel volume troverete anche tanti utili consigli sulle tecniche e le preparazioni di base, come la crema pasticcera o il Pan di Spagna perché, come ricorda l’autrice, «un po’ di tecnica non toglie passione, la libera». Il volume «Torte della nonna» è in edicola con la Gazzetta di Parma a 10 euro più il prezzo del quotidiano. L’appuntamento con «Zuppe e minestre» invece, l’ultimo ricettario della serie, è il 9 febbraio.