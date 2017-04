«Allergie addio»: giovedì un inserto

Vai a passeggiare in un parco e inizi a starnutire, giochi coi peluche di tuo figlio e ti lacrimano gli occhi, ti svegli di notte e ti manca il respiro? Occhio alle allergie. Dodici milioni di italiani ne soffrono, il Journal of Allergic and Clinic Immunology parla dell'allergia come della malattia del futuro. Come riconoscere, affrontare e curare questa patologia sempre più subdola e diffusa? Di questo si parlerà domani nell'inserto speciale gratuito «Allergie addio», in edicola con la Gazzetta di Parma al prezzo del quotidiano.

Pollini, acari, cibo: i nemici degli allergici hanno un nome. E si possono combattere con poche e semplici regole. Nell'inserto speciale della Gazzetta, si spiegheranno tutte le precauzioni da adottare per evitare rischi. Prima regola, fare i test per scoprire qual è l'allergene responsabile: in quattro e quattr'otto le nuove tecnologie di analisi consentono di scoprire se quegli starnuti e il naso rosso dipendono dal raffreddore oppure sono il sintomo di qualcosa di più serio. Ma se è così, niente paura: la medicina e la tecnica erboristica hanno in serbo terapie efficaci. Colliri, maschere e gel per gli occhi, antistaminici, vaccini: i rimedi sono tantissimi, basta scegliere quello su misura, dopo aver consultato gli esperti. Dai consigli medici a quelli domestici: quali sono le precauzioni da adottare a casa? In pupazzi di peluche, moquette e materassi si possono annidare agli acari: vanno puliti e ripuliti, con strumenti adeguati. Fave e piselli, veto assoluto per chi soffre di favismo, più o meno 400 milioni di persone nel mondo. Piatto colmo di uva, pesce e riso, ma attenzione a sedano, latticini, cetrioli e bevande alcoliche. Anche gli oggetti in nichel possono scatenare irritazioni della pelle, nausea e malessere. Poche e semplici regole per vivere tranquilli anche con l'allergia: tutto domani nell'inserto speciale della Gazzetta di Parma.