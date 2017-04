Tutto sulle uova Cinquanta ricette di terra e di mare

Mup Editore torna in edicola oggi con il nuovo ricettario «Le uova… Ricette di terra e mare», allegato alla Gazzetta di Parma, a soli euro 9.80 più il prezzo del quotidiano.

Il libro - perfettamente in tema con la settimana pasquale - nasce da un’idea di Alice Bergogni con la collaborazione, per la cura del ricettario, dello chef Paco Zanobini che vanta numerose collaborazioni, tra cui quelle con gli chef stellati Filippo Chiappini Dattilo e Daniele Repetti.

Curato nei minimi dettagli, sia dal punto di vista grafico che fotografico, con oltre 30 scatti di Alberto Rossi, il ricettario comprende circa 50 ricette sulle uova: dalle più tradizionali uova di gallina alle più ricercate come quelle di quaglia, tacchinella, oca, anatra, struzzo.

Il libro è suddiviso in due parti, la prima dedicata alle ricette di terra come carbonara di mare, uova ripiene con crema di mortadella, uova alla flamenca, vellutata di pomodori con stracciatella di uova, carciofi ripieni e zabaione d’oca con meringhe salate, frittata d’oca con spinaci e acciughe marinate, uova di anatra fritte e crema di piselli, uova di oca al forno con gorgonzola e miele.

Le cotture variano di ricetta in ricetta per rispettare la delicatezza e il sapore di ciascun uovo, si spazia quindi dall’uovo all’occhio di bue, alla coque, a quello fritto o in camicia.

La seconda parte è dedicata alle ricette di mare come cappellacci allo scorfano e bottarga di tonno, cracker al nero, spaghetti di zucchine e uova di salmone, baccalà fritto con salsa agrodolce alle uova di merluzzo, tataki e uova di salmone con crema di caprino, linguine e uova di aringhe, paccheri con tartare di tonno e uova di trota.

Bottarga, caviale e uova fresche di merluzzo, gallinella, spigola, aringhe, polpo, trota, tutte protagoniste indiscusse di piatti unici, ricercati e sofisticati, per niente scontati.

Questo ricettario è simbolo di come la tradizione e il passato possano entrare in contatto con la modernità, ricreando e rivisitando i piatti più «familiari», come la frittata, l’uovo alla coque, la carbonara, l’omelette ma anche proponendo ricette uniche nella loro particolarità. r.c.