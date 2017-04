Passione giardini: inserto speciale per i pollici verdi

Migliora l'umore, abbassa il livello di stress, agevola i rapporti umani con i familiari e con i vicini. Giardinaggio, la passione degli italiani: oltre il 60 per cento lo pratica. Per conoscere le piante più giuste per terrazzi e giardini, per scegliere colori e tipi, per avere occhio nell'acquisto di strumenti e arredi, la Gazzetta di Parma propone martedì ai suoi lettori lo speciale gratuito «Giardini»: sei pagine che piaceranno a tutti i «pollici verdi» innamorati della natura. «Devo avere fiori vicino a me, sempre, sempre e sempre», scriveva Claude Monet, che abitava in una stupenda casa immersa in un giardino e ha dipinto opere straordinarie sulla poesia dei fiori. Ma la passione non basta, per ottenere buoni risultati nulla va lasciato al caso. Prima regola, studiare bene gli spazi e il terreno: le possibilità sono tantissime, i consigli di un giardiniere potranno farvi scegliere le essenze giuste ed evitare di spendere inutilmente. Seconda regola, capire quali sono gli attrezzi indispensabili: dai semplici guanti fino ai trattorini, sullo speciale della Gazzetta l'abc dell'acquisto giusto. Terza regola, la scelta dei fiori. E' la parte creativa per eccellenza: begonie, narcisi, dalie, tulipani, rose, accostamenti dei colori, stile all'inglese o all'italiana, erbe aromatiche, glicini, anche ortaggi: la fantasia la fa da padrona. Quarta regola, il punto sui sistemi di irrigazione: per non vanificare gli sforzi precedenti. Last but not least per godersi il proprio angolo verde: il barbecue e tutto il necessario per una perfetta giornata all'aria aperta. Domani (martedì) in edicola con la Gazzetta di Parma: per vivere all'aperto nel modo migliore, divertendosi.