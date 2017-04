Centrifughe, smoothie, acque aromatizzate: l'estate si beve

Una novità nel panorama dei libri a Parma è la nuova collana Gola Gola Books, un’iniziativa fortemente voluta dagli organizzatori per aprire con una sana e golosa pubblicazione proprio il Gola Gola Festival, che si terrà nella nostra città dal 2 al 4 giugno. Silvia Strozzi autrice del libro è naturopata e giornalista pubblicista, collabora con Gazzetta di Parma scrivendo la settimanale rubrica Gusto Light. Il nostro modo di alimentarci, secondo l’autrice, può aiutare particolarmente il nostro corpo a stare bene: ecco perché la sua passione per i succhi, i centrifugati, le acque aromatizzate l’hanno spinta a scrivere questo libro. «L’estate nel bicchiere» è un libro colorato e pieno di idee. In 120 pagine Silvia Strozzi riesce a fornire tante ricette per rinfrescare e idratare l’organismo in vista del caldo estivo che si avvicina, grazie anche alle moltissime fotografie che arricchiscono il volume di colore. La prima sezione tratta di acque aromatizzate: una nuova tendenza, già molto popolare soprattutto all'estero, che chiamano infused waters, ovvero acque fatte in casa e preparate con frutta fresca, verdura di stagione e erbe aromatiche. Basta una brocca, l’attesa di qualche ora in frigorifero e la vostra acqua profumata è pronta per essere consumata. Seguirà un capitolo tutto dedicato a succhi ed estratti. Il padre della juicing therapy fu il dottor Norman Walker che già negli '40 parlò delle virtù di bere tutti i giorni un gustoso e sano succo a base di frutta e verdura. Estrarre succhi e centrifugati è facilissimo: ogni stagione ha frutta e verdura adatta. Per aumentare il loro effetto benefico, nelle ricette che troverete nel libro potrete anche aggiungere fieno greco o germe di grano, ricchissimi di micronutrienti, ma anche deliziose spezie come cannella, vaniglia o polvere di spirulina per una sferzata di energia e perché no, un pezzetto di curcuma fresca dal potente potere antiinfiammatorio. Nelle 82 ricette contenute nel libro inoltre troverete insoliti abbinamenti per la preparazione di frullati e smoothies, che potranno colorare di gusto e salute le vostre serate estive. Il frullato è il risultato di frutta e latte (anche di origine vegetale) che assieme creano un cremoso e colorato bicchiere dal delizioso sapore che è nei ricordi di tanti bambini. E gli smoothie? Non sono sempre fatti con il latte ma si fanno con yogurt o tisane. Esistono diverse categorie di smoothies: classici alla frutta, a base di verdura e i detox smoothies ricchi di vitamine e minerali. Ma cosa fare con i residui che restano dalla preparazione di succhi e centrifugati? Spesso si pensa a ricette propriamente culinarie e perché invece non usarli per la cura della bellezza del nostro viso e della nostra pelle? Tante ricette per riciclare la fibra della frutta e della verdura in modo semplice preparando maschere, scrub, tonici e detergenti di bellezza tutti home made e dal benefico effetto rilassante. Un libro 100% green ed ecologico. Ecco due delle ricette che potrete trovare nel volume.

SMOOTHIE ANTIOSSIDANTE AI FRUTTI DI BOSCO

1 vaschetta di frutti di bosco; qualche mora per decorazione; 1 mela golden delicius; ¼ di cucchiaino di vaniglia naturale in polvere; 1 yogurt anche di soia o di riso

Frullate questi golosi piccoli frutti con lo yogurt e la mela. Aggiungete 50 ml di succo di mela se volete ottenere uno smoothies dalla consistenza cremosa ma più liquida. Aromatizzate con la vaniglia e servite subito.

COCKTAIL SPEZIATO AGLI AGRUMI

2 bacche di cannella; 2 di anice stellato; 1 pezzetto da 2 cm di zenzero; 2 arance; 1 mandarino; 2 cucchiai di succo di agave; 2 foglie di melissa

Fate sobbollire 200 ml di acqua, unite le spezie e lasciate in infusione per 10 minuti. Filtrate e unite al succo di arance e mandarino. Dolcificate con il succo di agave e servite a temperatura ambiente con qualche foglia di melissa per decorare.