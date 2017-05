Buon compleanno, Gazzetta: il nostro sito compie 9 anni

«Buon compleanno, Gazzetta». Questa volta gli auguri li facciamo... a noi stessi. Il sito della Gazzetta di Parma compie 9 anni. Il 5 maggio 2008 andò on line la prima versione del nostro sito, con le notizie da città e provincia, sport, spettacoli... e tanti altri contenuti. In questi anni è cambiata la grafica, sono aumentati i contributi dei lettori e le sezioni tematiche. Abbiamo rafforzato la sinergia con tutti i media del nostro gruppo editoriale. Sono cambiati tanti aspetti ma non la nostra voglia di raccontare, assieme a voi, Parma e il suo territorio.

(La prima home page del sito della Gazzetta di Parma, 5 maggio 2008)

(Il sito della Gazzetta di Parma, 5 maggio 2017)