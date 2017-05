Il Vangelo di don Cocconi ora diventa un libro

Icommenti al vangelo di don Umberto Cocconi raccolti in un libro. La rubrica settimanale della «Gazzetta» diventa un volume tascabile in vendita in edicola a partire da sabato a 8,50 euro più il prezzo del quotidiano. Il libro, dal titolo «Commenti al vangelo di Matteo» (edito da Grafiche Step), è a cura di Lorenzo Sala e sarà presentato domani alle 17,30 nell’aula Magna dell’Università (in via Università, 12), in occasione della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, quest’anno incentrata sul tema «Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo».

Per l’occasione interverranno Giorgio Campanini (sociologo e storico) su «L’omelia (anche) ai laici?», il giornalista Giuseppe Facchini su «Giovani, comunicazioni e prediche. Oltre il semplice tweet» e l’autore don Umberto Cocconi che approfondirà il tema «Per una comunicazione aperta alla speranza». I relatori saranno moderati da Lorenzo Sala.

Il libro si apre con una breve prefazione di Luca Molinari, che anticipa un’intervista introduttiva del curatore a don Cocconi. Seguono quindi i vangeli e i relativi commenti, suddivisi nei tempi e periodi dell’anno liturgico. Il tutto arricchito da immagini e uno spazio riservato ad eventuali riflessioni e appunti personali. Si parte con l’Avvento e il tempo di Natale fino ad arrivare alla Pasqua.

«Questa raccolta – spiega Sala all’inizio del volume - nasce dall’idea dell’autore di racchiudere in un libro, in formato tascabile, le “pillole di Vangelo” finora scritte per il giornale. Il volume è dedicato al Vangelo secondo Matteo, e comprende – con poche modifiche apportate da don Umberto – i commenti pubblicati sulla Gazzetta a partire da novembre 2013».

Al momento sono in cantiere anche le successive raccolte, dedicate al Vangelo secondo Marco e al Vangelo secondo Luca. Il calendario liturgico delle messe prevede infatti il periodico alternarsi degli evangelisti (un anno Matteo, poi a seguire l’anno di Marco, e quindi l’anno di Luca), mentre il Vangelo secondo Giovanni è utilizzato durante ciascun anno in ricorrenze particolari.

Nella prefazione invece si sottolinea come la rubrica curata da don Cocconi sulla «Gazzetta» «si sforzi di riflettere sulle Sacre scritture in modo nuovo - anche attraverso l’arte (in tutte le sue forme) - rispondendo, a volte in maniera scomoda, a tutte quelle domande che spesso albergano nella nostra mente, ma che difficilmente trovano risposte soddisfacenti e chiare».

Come dichiara don Cocconi nell’intervista che apre il libro, il commento al Vangelo in realtà è un lavoro a più mani; il frutto di riflessioni e commenti diversi di uno stesso brano, per trasformare la rubrica in una pagina aperta, un lavoro in itinere a cui tutti possono contribuire. La testimonianza lampante? La scelta di lasciare uno spazio per gli appunti al termine di ogni commento riportato nel libro.

Don Cocconi attualmente è il cappellano dell’Università e parroco di San Tommaso.

Fondatore dell’associazione «San Cristoforo», che aiuta gli ex carcerati e accoglie immigrati e persone in difficoltà, ha da poco festeggiato l’importante traguardo dei trent’anni di sacerdozio. L.M.