«+50 no limits»: idee e proposte per i migliori anni

«+50 no limits», ovvero «i migliori anni». E' l'inserto che troverete con la Gazzetta di domani. Otto pagine pensate per chi ha più di cinquant'anni, ma anche qualcuno di meno. Otto pagine di idee e suggerimenti. Su viaggi e divertimenti ma anche su abiti e look alla moda, su hotel curiosi e posti dove rilassarsi. E poi sport da praticare, auto e moto da comprare. Qualche esempio? Il grand tour «rivisitato e corretto» per tempi moderni o gli alberghi che uniscono comfort e passione per l'arte. E, quanto al look, si parla di stile casual chic ma anche dei baffi che stanno soppiantanado la barba come ultimissima novità del look maschile. Fra gli altri argomenti, come detto, le auto con le ultime novità in fatto di suv ibridi e un focus sul golf uno sport troppo spesso sottovalutato e che invece permette di burciare calorie e di restare in forma.