A tavola coi Savoia o con D'Annunzio: viaggio nel tempo con i menu storici

«Dimmi quel che mangi e ti dirò chi sei» sentenziava il mitico gastronomo Anthelme Brillat-Savarin. Sembra una battuta: ma non la è. Piuttosto è una piccola, grande verità. Ché la cultura, la storia, le tradizioni, insomma il riassunto dell'anima profonda di un popolo, si possono comprendere anche, e forse soprattutto, da quello che arriva in tavola.

Ecco perché da domani, e per otto volte, l'ultimo mercoledì di ogni mese, la «Gazzetta» offrirà ai propri lettori un'inconsueta miscela di saperi e sapori. La ricetta è forse inusuale; ma l'assaggio si prospetta ghiotto.

«Il nostro giornale, da sempre, racconta Parma e le sue eccellenze e con questa iniziativa vogliamo continuare a farlo», ha spiegato ieri pomeriggio, nella sede di Academia Barilla, l'amministratore delegato del gruppo «Gazzetta di Parma», Matteo Montan . - Lo faremo costruendo un prodotto nuovo e curioso. Gli ingredienti giusti per fare informazione».

Insomma, una nuova sfida che, stavolta, si giocherà a colpi di menù: no, non quelli delle migliori trattorie e delle tavole amiche che visitiamo nei nostri giorni di festa. Ma quelli che sono stati svelati durante straordinari pranzi o cene del passato. Come dire: pezzi di storia da sbocconcellare con rispetto.

«L'invenzione del menu, i semplici cartoncini con l'elenco delle portate che ci verranno proposte, è relativamente recente ed ha rappresentato una specie di rivoluzione», ha aggiunto Giancarlo Gonizzi, curatore della biblioteca gastronomica di Academia Barilla. - Noi ne abbiamo scelto otto, particolarmente interessanti, nella sterminata scelta della nostra collezione e li pubblicheremo sul giornale . Contestualizzando la storia che raccontano e svelandone anche gli aspetti gastronomici».

Saranno due pagine da conservare: a chi è mai toccato in sorte, infatti, di partecipare al pranzo reale servito nel 1848 per celebrare lo Statuto Albertino? O di sedere con D'Annunzio che, tronfio com'era, metteva in tavola banchetti degni, s'intende, di un vate?

Da domani tutti potremo dire di aver vissuto quei privilegi. In più, grazie alla giornalista gastronomica Errica Tamani, godendo di illuminanti annotazioni per spiegare cosa era quello che arrivava nel piatto. E come era stato preparato.

«Questi menu, oltre ad essere affascinanti, raccontano appunto la cultura delle persone che vi hanno partecipato e, di conseguenza, di tutti noi. Parma è la capitale mondiale del cibo ed è giusto che qui si approfondiscano questi temi», ha sottolineato il direttore della «Gazzetta», Michele Brambilla.

Si partirà allora dalla tavola dei Savoia e si spierà una festa di Natale tra massoni nella Napoli di fine '800, si verrà invitati a mangiare la pizza col nazista Goebbels ma pure al tavolo del comandante della nave Stella Polare. Stretta nella micidiale morsa dei ghiacci a due passi dal Polo Nord nel lontano agosto del 1899.

Un viaggio nel tempo, quindi, ma anche un percorso tra consuetudini che a volte lasciano sconcertati: a chi di noi verrebbe mai in mente di compiacere gli ospiti offrendo brodo di testuggine? A nessuno, certo, ma è interessante sapere che per teste coronate e impettiti ambasciatori dello zar questa era la prassi. E per chi, dopo l'ennesima puntata di Masterchef, pensa di essere un conoscitore di cose di gola si tratta anche di una bella lezione. A riprova che oltre i talent show c'è molto di più.

C'è, ad esempio, lo straordinario patrimonio della biblioteca di Academia Barilla, una delle più importanti d'Italia, che raccoglie, oltre appunto a cinquemila menu, anche tredicimila volumi e raccolte di riviste. Oltre a pezzi unici come un trattato del 1516.

Se Parma è «Citta creativa della gastronomia» per l'Unesco è anche grazie a perle come queste. Tesori a disposizione del pubblico per la consultazione nella sede di Academia ma anche, ora, proposti una volta al mese sulle pagine del nostro giornale. E la soddisfazione è garantita: si potrà fondere il piacere della scoperta con quello del palato, la storia con i sapori. Parole e assaggi. E nessuno osi dire che son mix insipidi.

«Già, e tutto questo perché il menù è un oggetto che acquisisce un valore particolare - ha concluso Giancarlo Gonizzi. - Parla di alimenti ma alla fine racconta storie e definisce identità». Ecco perché quello che mangiamo diventa ciò che siamo. E che siamo stati.