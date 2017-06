Per festeggiare la splendida promozione del Parma in serie B lunedì la Gazzetta regalerà ai propri lettori un inserto speciale di 12 pagine. Il racconto della bellissima cavalcata, le testimonianze dei protagonisti, le foto più belle della stagione culminata con il trionfo di ieri sera a Firenze contro l'Alessandria. Un appuntamento da non perdere per tutti i tifosi del Parma .