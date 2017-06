Lambrusco, domani speciale di 16 pagine con la Gazzetta

Domani, martedì, con la Gazzetta di Parma, ci sarà un inserto di sedici pagine interamente dedicato al Lambrusco. Che ormai è entrato di diritto nella lista dei vini italiani tra i più diffusi. Un viaggio che attraversa le province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Mantova: a ciascuna zona il suo Lambrusco, tutti ugualmente interessanti pur con caratteristiche completamente diverse.

Per gli appassionati enoici si parla di vitigni e non solo. Per i più romantici di tradizioni e amarcord. Ma in questo ampio compendio sul Lambrusco le migliori firme del «Gusto» (e non solo) hanno raccontato ricette, economia, cultura e quant'altro gira intorno al più popolare dei vini emiliani, ormai conosciuto in tutto il mondo.

Senza dimenticare gli abbinamenti: con i bolliti ma non solo, quello di Parma. A proposito, nella nostra provincia il vitigno è quasi sempre Maestri. Sapete da dove prende il nome questo tipo di Lambrusco? Prende il nome da «Villa Maestri», che si trovava nella frazione di San Pancrazio. E il nostro Lambrusco, inteso come quello parmigiano, è rosso rubino, intenso, asciutto con tannini ben presenti.

C'è poi un libro che parla di Lambrusco? Lo scoprirete all'interno di questo nostro inserto. Dove avrete anche una sorta di antologia sulla letteratura che ha parlato di Lambrusco, storicamente. Un inserto che avrà anche un elenco di 70 cantine ritenute tra le più interessanti, con tanto di viabilità e strade direttrici per raggiungere queste mete.

Senza dimenticare che la redazione di Gusto ha voluto indicare anche cinque ristoranti, per ogni provincia, da provare, sempre nel nome del Lambrusco. Tutto qui? Certo che no. Il Lambrusco è ormai protagonista sulle tavole d'Italia e di mezzo mondo (piace molto alle donne americane). Ma è protagonista anche nelle cucine italiane: gli chef più importanti utilizzano il Lambrusco come ingrediente delle loro ricette. Ecco che così si potranno conoscere i segreti (e soprattutto alcune ricette) del Lambrusco in cucina.