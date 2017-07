Come eliminare i tetti in eternit senza spendere? E se si sceglie il fotovoltaico, quali sono i passi da fare? Di ambiente, di ecologia e di risparmio si parlerà nello speciale di domani, in edicola gratuitamente con la Gazzetta di Parma, che spiega le regole per conciliare rispetto per l’ambiente e attenzione ai soldi.

Dai bonus e dagli incentivi mirati allo smaltimento dell’amianto al futuro del fotovoltaico fino al riciclaggio dei rifiuti e alle agevolazioni per le auto "pulite" a gpl e metano: la salute del pianeta si cala nelle nostre azioni quotidiane. E sulla Gazzetta di Parma uno speciale che spiega le regole d’oro per stare meglio noi e salvare la terra.