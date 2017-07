Domani un inserto di dodici pagine sul Parma

Luglio è il mese in cui i calciatori sgobbano in ritiro e i tifosi sono liberi di sognare. A un mese esatto dall'inizio del campionato di serie B (detto con scaramanzia: gli ultimi due che il Parma ha disputato si sono conclusi trionfalmente con altrettante promozioni in A), la «Gazzetta di Parma» regala ai suoi lettori e a tutti i sostenitori gialloblù un inserto speciale di dodici pagine che, fra piacevoli «amarcord» e cartoline da Pinzolo, fotografa il momento in cui capitan Lucarelli e compagni (e a proposito di Alessandro, di lui parla il fratello Cristiano) mettono a lucido i muscoli per continuare la marcia iniziata due anni fa.