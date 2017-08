Ferragosto sotto casa? Ecco un inserto per sapere cosa fare

Ferragosto senza intrupparsi nelle code in autostrada e schivando le spiagge coi bagnanti schiacciati come acciughine nella scatola? Per chi sceglie di godersi le vacanze sotto casa o per i turisti che visitano il Parmense, la Gazzetta di Parma in edicola domani (mercoledì 2 agosto) propone uno speciale gratuito, in edicola con il quotidiano. Quattro pagine fitte di consigli per passare il Ferragosto tra arte, natura, castelli e terme. Dallo splendore del Correggio in Duomo, in San Giovanni e nel monastero di San Paolo ai capolavori della Galleria nazionale fino alla carrellata nel tempo del Museo archeologico, in città c'è l'occasione di riscoprire "chicche" che magari si trascurano il resto dell'anno. Ma anche colline e montagne riservano molte sorprese. Nel fortezza di Varano Melegari, il 15 agosto, si potrà fare un tuffo nel tempo con le visite guidate e la riproposta di un'antica taverna medievale. A Fontanellato, poi, tre giorni di festa con la sagra dell'Assunta. Da non perdere anche il castello di Bardi in notturna e le meraviglie artistiche della Fondazione Magnani Rocca a Mamiano. E per finire, dopo tanto girovagare, una overdose di cocole e relax: ci pensano le terme, a Salsomaggiore, Tabiano, Sant'Andrea Bagni e Monticelli. Insomma, c'è da farci un pensierino prima di salire in macchina verso posti lontani.