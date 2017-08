Parma d'estate? Godersi il centro ed esplorare le zone meno conosciute

Le cose che amano di più i parmigiani in estate in città? Godersi il centro e visitare le zone meno conosciute della città.

E' quanto emerso dal nostro sondaggio su Gazzafun, ricorda che puoi ancora votare: clicca qui.

Apprezzata anche la possibilità di girare in bici e stare nei locali e nei ristoranti senza grossa confusione.

Tra le opzioni meno votate ci sono lo shopping e jogging in Cittadella, cose decisamente da evitare in Agosto con il caldo. Tuffarsi in acqua? Per quello meglio il mare!

Hai già votato gli altri sondaggi di Gazzafun? Provali tutti!

1) Calciomercato, dai le tue pagelle

2) Qual è il gossip dell'estate?

3) Le sagre dell'estate: vota la tua top ten

4) Vota il locale estivo più di tendenza

5) Le 10 migliori coreografie dei Boys

6) Vota gli 11 eroi della promozione

7) Vota la meta del tuo cuore

8) Vota il tormentone estivo definitivo

9) Le 10 canzoni TOP dell'estate '17

10) I 10 film TOP dell'estate '17