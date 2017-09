Salone del camper: uno speciale della Gazzetta

300 espositori, 700 veicoli in mostra, 130mila visitatori attesi. Sono numeri da record quelli del Salone del camper, organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con Apc- Associazione produttori caravan e camper, che prenderà il via domani a Baganzola per concludersi il 17 settembre. Al Salone del camper la Gazzetta di Parma dedica uno speciale gratuito, in edicola domani con il quotidiano: otto pagine come un filo rosso per orientarsi tra l'infinità di stand con tutte le ultime novità del settore. Poi dibattiti, una libreria con oltre 2000 titoli, pareti da scalata, un campo scout e un percorso vita, musica e buon cibo per concludere la giornata tra gli stand. Qualche curiosità del Salone? Gli ultimi modelli dei camper, case viaggianti deluxe con mansardine e letti basculanti, cucine che nulla hanno da invidiare a quelle di casa, multivan ispirati ai camper della trasmissione televisiva Overland. La sfilata di tende, da quelle da albero per i più avventurosi a quelle formato famiglia con posti ad hoc perfino per il cane. I dettagli che rendono comodo il viaggio en plein air, come il «packing cube», valigetta hi tech con l’abc tecnologico del buon camperista, gli ultimi ritrovati in tema di torce, abbigliamento fitness, ricariche per telefonini , pronto soccorso, stoviglie infrangibili. «Vai dove ti porta il cuore» è lo slogan del salone: per un viaggio in libertà, seguendo desiderio e istinto, ma sempre all’insegna della sicurezza.