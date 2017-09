"Appennino per tutti"; la montagna da vivere una pagina dopo l'altra

Una guida tutta nuova, a un anno di distanza da «Appennino per tutti», per scoprire le innumerevoli sorprese dei sentieri del Parmense «a piccoli passi». «Appennino per tutti 2. Le più belle camminate per grandi e piccoli», realizzato come il primo volume da Andrea Greci, edito da Gazzetta di Parma con la collaborazione della Sezione di Parma del Club alpino italiano, in edicola con Gazzetta di Parma a partire da sabato a 10 euro più il prezzo del quotidiano, propone 24 itinerari per 4 stagioni, escursioni adatte a tutti, alle famiglie con bambini piccoli, ai ragazzi che muovono i primi passi in montagna, ai camminatori meno esperti ma anche agli escursionisti che vogliono continuare a emozionarsi esplorando le montagne parmensi. Nel libro si trovano numerosi percorsi completamenti inediti, mai descritti prima, che si sviluppano lungo nuovi sentieri o su percorsi recentemente valorizzati. Tutti gli itinerari sono descritti nel dettaglio, illustrati da tantissime fotografie e corredati da approfondimenti che permettono di compiere numerose e coinvolgenti soste lungo il cammino. Non manca un’attenzione speciale alla sicurezza dei percorsi così come alle letture consigliate. Sono consigliate inoltre tante idee per divertirsi in modo consapevole sui sentieri, grazie a giochi e attività ludiche a contatto con la natura. Ancora una volta il libro prende spunto anche dall'ormai più che decennale attività del gruppo Family Cai della Sezione di Parma. Grandi e piccoli camminatori così come le famiglie che vogliono cominciare a conoscere le magiche sorprese dell’Appennino, potranno scoprire in anteprima il libro e divertirsi con tante attività legate alla natura e alla montagna presso la stand gestito dal Club Alpino Italiano in occasione della manifestazione Torriland, all'Euro Torri-Shopping Center Parma, sabato a partire dalle 17.