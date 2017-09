Metti in mostra le tue conoscenze del dialetto pramzan, rispondi alle nostre domande e punta all'en plein!

Gazzafun ti concede tre quiz con 10 domande ciascuno, provali tutti:

Sai come si chiamano i lupi, i delfini, le volpi e tanti altri in pramzan? clicca qui

Sai cosa vuol dire "St' an' ch' vén"? Oppure sai cos'è il "tirabusòn"? clicca qui

Sai infine come si dice in pramzan tamponamento oppure come si dice tartaruga? clicca qui.