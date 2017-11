Uno speciale sui Musei del Cibo con la Gazzetta di Parma

Le fette perfette del salame di Felino sono quelle tagliate col coltello inclinato a 60 gradi, ognuna lunga circa il doppio rispetto al diametro: così si mette in risalto la grana e si evita di sbriciolare la fetta. La nebbia della pianura padana non è una maledizione, tutt'altro: perché la sua umidità è un ingrediente fondamentale per la stagionatura del re degli insaccati, il culatello. Parmigiano, prosciutto, pasta, pomodoro e vino: ai Musei del cibo che incoronano i cinque prodotti clou della Food Valley la Gazzetta di Parma di oggi dedica uno speciale gratuito, in edicola con il quotidiano. Sette pagine di storia e curiosità, una guida dettagliata a una rete museale eccellente, che merita di essere conosciuta e vissuta da parmigiani e turisti.