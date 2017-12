Domani con la Gazzetta: speciale motor show 2017

Perché il Motor Show è il Motor Show, sempre e comunque. Anche oggi che ha perso per strada lo slancio degli anni Novanta, anche adesso che alla veste di Salone vero e proprio preferisce la formula dello spettacolo dinamico. Lo stesso format, dopotutto, che agli albori ne fece la fortuna internazionale. Scatta domani l’edizione 2017 dell’immarcescibile Motor Show di Bologna (aperto fino a domenica prossima) e la "Gazzetta", come sempre, dedica all’evento - pur sempre distante da Parma un’ora scarsa di treno - un inserto speciale gratuito. Sul giornale di domani, quattro pagine di informazioni pratiche, programmi e novità di prodotto, ma soprattutto tanto spazio alle gare e alle esibizioni che ogni giorno la mitica Area 48 ospiterà per deliziare il palato degli appassionati di auto e moto. Dal "Ferrari Day" in calendario proprio domani, con la performance della monoposto di Formula 1 e la tradizionale simulazione del pit stop, al gran finale - sabato 9 e domenica 10 - col classico Memorial Bettega, anche quest’anno frequentato da fior di rallisti, e non solo. Un inserto gratuito, quello offerto dalla "Gazzetta", dal quale infine apprendere quali Case auto (e sono la maggioranza del mercato) esporranno sotto i padiglioni i propri nuovi modelli di serie: dal Gruppo Fca al Gruppo Psa, passando per i giapponesi di Nissan e Honda ai coreani di Hyundai. Una guida completa che ogni parmigiano intenzionato i prossimi giorni a visitare BolognaFiere non può non sfogliare.