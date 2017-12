Uno speciale dedicato ai regali di Natale

Dai cibi biologici e a chilometro zero ai gioielli, dal centrotavola di grande effetto alle ultime novità tecnologiche. Fare un regalo gradito per Natale non è sempre semplice e scontato, per questo la Gazzetta di Parma vi viene in aiuto con lo speciale Regali di Natale in edicola domani (martedì 5 dicembre) all'interno del quotidiano. Cinque pagine piene di consigli per scovare un'idea nuova, un articolo che possa suscitare apprezzamento sotto l'albero. Una pagina sarà interamente dedicata a tutto ciò che riguarda il caffè: dagli accessori per la corretta preparazione alle specifiche sulle varie qualità. Ovviamente una parte importante l'avrà il cibo, che per le feste assume sempre un ruolo principe.