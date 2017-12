"Rapporto economia": lo speciale della Gazzetta

Lo sapete che dal 1° gennaio i voucher, ossia i buoni lavoro, spariranno? Per pagare la colf occasionale, ad esempio, bisognerà comprare il «Libretto famiglia», con titoli prepagati da 10 euro l'uno. E i bitcoin, di cui tanto oggi si parla, sono un'opportunità da cavalcare oppure è meglio tenersene alla larga? Di questo e di molto altro si parlerà negli speciali «Rapporto economia», in edicola gratuitamente, domani e mercoledì, con la Gazzetta di Parma. Pagine per capire alcuni temi economici fondamentali e attuali: come l'adeguamento delle pensioni all'inflazione, che porterà nelle tasche dei pensionati Inps, a seconda del reddito, da 70 a 260 euro in più all'anno. Il 2017 si chiude come anno record per l'export del settore agroalimentare, con un valore di oltre 40 miliardi di euro. Boom del made in Italy, dunque, ma c'è una nota dolente: il cibo «tarocco», cioè l'imitazione del prodotto di marca, che ci costa oltre 300mila posti di lavoro. Come evitare la trappola? All'esperienza viene in aiuto la tecnologia con un'app che distingue gli originali dai falsi. Tutto questo negli speciali della Gazzetta.