L'inserto economia: focus sull'Ape Social

L'inserto Economia di questa settimana, in edicola come ogni lunedì insieme alla Gazzetta, fa il punto sull'Ape Social, l'anticipo pensionistico: a più di un anno dal varo della legge arrivano i primi pagamenti. Oltre all'analisi dei mercati e alle consuete rubriche Silicon Alley (New economy e molestie) e Via Emilia (i nodi dell'agricoltura letti con il ministro Martina) ci occupiamo di energia verde e di mobilità sostenibile. L'azienda della settimana è A Due. La rubrica La parola all'esperto si occupa del riscatto degli anni di laurea (inviate i vostri quesiti a esperto@gazzettadiparma.net).