La buona notizia è arrivata. Con Promo Natale 2017 i nostri lettori avranno la Gazzetta di Parma con uno sconto del 28%, per chi si abbonerà alla versione digitale. Un'occasione da prendere al volo per chi vuole comodamente leggere il quotidiano

ovunque si trovi, ma anche per chi vorrà fare un regalo originale da mettere sotto l'albero a una persona cara. Promo Natale offre 3 mesi di abbonamento alla Gazzetta a 41,99 euro (costo di ogni copia 0,47 euro): è possibile attivarlo da oggi fino al 10 Gennaio e, come detto, presenta uno sconto del 28% rispetto all’abbonamento trimestrale. L'offerta è valida solo per chi non

è già abbonato. Promo Natale offre tre mesi di abbonamento a Gazzetta di Parma edizione digitale su pc, tablet e smartphone.





ABBONATI SUBITO