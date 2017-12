Dodici mesi da veri parmigiani

Le abitudini dei parmigiani diventano un calendario. Coloratissimo e divertente, l’almanacco del 2018 targato “Parma Illustrata” è uno specchio nel quale tutta la città potrà scorgere riti e passioni che da sempre la distinguono. Dodici mesi per ripercorrere, con le illustrazioni digitali di Enrico Gotti e i testi di Andrea Del Bue e Margherita Portelli, alcune delle situazioni e dei momenti che solo chi è parmigiano può conoscere e apprezzare: ci sono gli anolini del Natale, naturalmente fatti in famiglia attorno “al tavlòt”, ma anche la gita a Schia quando cadono i primi fiocchi di neve; la fila davanti alla macelleria equina il sabato mattina, l’escursione a Lago Santo e la passeggiata fino allo stadio con il cuscinetto gialloblù sottobraccio. Cose semplici, apparentemente banali, ma che fanno parte della nostra identità, in un ritratto della città che sorride e delle sue più amate consuetudini. A completare il tutto, i compleanni “illustri” di alcuni parmigiani famosi di oggi e di ieri: sportivi, artisti, cittadini comuni.

Dopo il successo del calendario dello scorso anno, che aveva immortalato paesaggi e tradizioni della nostra città, il lunario “Parma Illustrata 2018 – Le nostre abitudini”, edito da Graphital e realizzato in collaborazione con l’Agenzia generale di via Sidoli dell’Assicurazione Generali, è in vendita in tutte le edicole di Parma e provincia con la Gazzetta, a 10 euro più il prezzo del quotidiano. Da appendere al muro quale piccolo “manifesto” della Parma più bella o come originale idea regalo per stupire sotto l’albero chi vive e ama la città, il calendario non aspetta altro che di essere sfogliato.r.c.