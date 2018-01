Finite le feste è arrivato il momento di ricette sane e rapide

Le feste sono finite con qualche inevitabile conseguenza: la stanchezza per il rientro al lavoro, lo stress della routine quotidiana, qualche chilo di troppo. Per rimettersi in forma e iniziare bene l’anno, ma anche per risolvere in modo naturale quei piccoli problemi fisici come l’insonnia, il colesterolo alto, la gotta o l’ipertensione, ci vengono in aiuto frutta e verdura. Con Gazzetta di Parma è in edicola «Succhi +. Per depurarsi, guarire e vivere sani», un pratico ricettario a cura di Kara M. L. Rosen ed edito da Gribaudo, ricco di spunti, informazioni e consigli per trovare nella natura un fido alleato. Colorito spento? Poche energie durante la giornata? Prestazioni fisiche in calo? Probabilmente il vostro organismo vi sta inviando dei segnali, vi sta dicendo che è arrivato il momento di fermarvi e purificarvi. Succhi verdi di verdura o di frutta, con radici e latte a base di frutta secca: 50 ricette accuratamente bilanciate, per seguire un programma di depurazione oppure solo per integrare la dieta quotidiana con questi preziosi nutrienti. «Succhi +» è anche un piccolo manuale per capire come funziona il nostro corpo, di cosa ha bisogno, cosa succede quando non è alimentato in modo adeguato e le tossine si accumulano. Ad esempio, «un modo per evitare un brutto elenco di “malattie” è quello di mantenere il vostro corpo e il vostro sangue in uno stato alcalino», aumentandone cioè il PH.O, ancora, per problemi di sovrappeso vi torneranno molto utili alimenti come la cannella, il pepe di Cayenna, l’alga spirulina, il pompelmo, che stimola il metabolismo, i broccoli, che contengono cromo e aiutano l’assorbimento cellulare del glucosio, e l’avocado. Se quello che state cercando, invece, è un succo detox per riprendervi dagli eccessi natalizi, preparate un centrifugato con 4 foglie di lattuga romana, mezzo peperone giallo, mezza tazza di cavolo nero, una mela verde, una mela rossa dolce, mezzo finocchio, 4 pezzetti di sedano, una tazza di spinaci, un pezzetto di zenzero fresco, un quarto di limone e mezzo cetriolo. Finocchio e sedano sono disintossicanti per l’apparato digerente, mentre gli altri ingredienti sono ricchi di antiossidanti e vitamine. «Succhi +» è in edicola con la Gazzetta di Parma a 7,90 euro più il prezzo del quotidiano.