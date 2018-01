Come tutti i lunedì all'interno della Gazzetta l'inserto Economia. In primo piano questa settimana parliamo del Fintech e della rivoluzione digitale che offre attraverso lo smartphone alternative ai pagamenti effettuati allo sportello bancario. L'azienda della settimana è la Logip. Focus su Industria 4.0, neo-taylorismo e mercati. Per la rubrica La parola all'esperto scopriamo le differenze tra alternanza scuola-lavoro e apprendistato.

