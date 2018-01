Domani lo speciale "Amico dentista"

Sapete che i problemi ai denti possono avere conseguenze sul cuore? E che quando si sceglie un dentifricio, è meglio seguire delle regole: chi soffre di sensibilità alle gengive deve puntare su preparati a base di nitrato di potassio e fluoruro stannoso, mentre chi beve tanto caffè o fuma farebbe meglio a optare sugli sbiancanti. Domani con la Gazzetta di Parma esce lo speciale gratuito «Amico dentista»: una guida pratica alla salute di denti e gengive. Un filo rosso per orientarsi nel labirinto di colluttori e spazzolini, apparecchi tradizionali o «mascherine» (di plastica, invisibili), alimenti salutari per i denti e dentiere per chi i denti purtroppo li ha persi. A tavola, latte, yoghurt e formaggi sono amici del sorriso, così come uva, carote e tutti i vegetali con ph alcalino. Quattro pagine per saperne di più, domani con la Gazzetta. r.c.