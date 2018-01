Domani troverete in edicola una Gazzetta diversa. Sarà diversa nella grafica e diversa nel formato: un po' più piccola, ma in realtà molto più "grande", perché delle stesse dimensioni di tutti i più grandi giornali italiani e del mondo. Sarà molto più comoda da sfogliare, e anche molto più bella esteticamente. Almeno così siamo convinti noi della Gazzetta, che abbiamo lavorato in questi mesi per aggiornare il nostro, e vostro, quotidiano. Abbiamo voluto insomma restare al passo con i tempi che cambiano: e mai come adesso i tempi cambiano molto, molto velocemente.

Quello che non cambia, e non cambierà mai, sarà il radicamento - mi permetto di dire l'amore - di questo giornale per il territorio e il popolo che ha la vocazione di informare e di servire, ogni giorno, con passione e fedeltà. Ma ora basta: ci diamo appuntamento a domani, come sempre, in edicola e nelle vostre case. m. bra.