I tagli del 2018: domani lo speciale "Hair Style"

Il taglio più alla moda di quest’anno? Corto, anzi cortissimo, per le più audaci addirittura la testa rasata. Ma resta l’intramontabile classico, il lungo liscio, con scriminatura centrale, oppure a onde morbide fino alle spalle. E il colore? Castano, meglio se con qualche sfumatura di rosso. Oppure biondo vaniglia. Delle ultime tendenze nella moda dei capelli per lei e per lui si occupa lo speciale "Hair Style" in edicola domani (mercoledì 14 febbraio) con la Gazzetta di Parma. Quattro pagine fitte di consigli non solo per la bellezza, ma anche per la salute dei capelli. Lo sapete ad esempio che è meglio far asciugare i capelli al 60 per cento senza phon, per evitare problemi di caduta? E che ci sono cibi che è bene assumere per avere una chioma attira-sguardi? Per lui, occhio alla barba: piace molto, ma alla larga quella incolta. E allora ben vengano una buona spazzola e l’olio che rende morbidi e lucidi i peli. L’abc delle buone regole domani sulla Gazzetta.