Sono oltre 60 milioni gli animali da compagnia in Italia: il migliore amico dell'uomo spesso ha quattro zampe, ma a volte le ali o le branchie. Si parla di animali domani (martedì 20 febbraio) sulla «Gazzetta» grazie allo speciale «Cani, gatti & Co.». Tre pagine dove trovare utili consigli per vivere felici insieme a cani, gatti (con particolare attenzione all'alimentazione), pesci e uccellini. Non solo: nell'inserto sarà possibile trovare utili curiosità anche riguardo roditori, tartarughe e furetti.