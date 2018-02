Come ogni lunedì domani (lunedì 26 febbraio) con la Gazzetta ci sarà l'inserto economia. Focus, questa settimana, sulla normativa Mifd 2: la legge, entrata in vigore a gennaio, regolamenta le consulenze sul risparmio rendendole più trasparenti. L'azienda della settimana è la Laurini Officine Meccaniche di Busseto. Parleremo anche del Mobile World Congress: la più grande fiera della telefonia mobile che si apre lunedì a Barcellona. La parola all'esperto si occupa della cessione di immobili avuti in eredità. Potete inviare i vostri quesiti su casa, fisco, risparmi, previdenza a esperto@gazzettadiparma.net.