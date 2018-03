Elezioni, lunga non stop tra sito, giornale e Tv Parma

Giornale, sito internet e tv: sarà una lunga non stop quella che Gazzetta e Tv Parma dedicheranno a queste elezioni politiche.

Il giornale e il sito internet

Sulla Gazzetta che troverete in edicola domani, ci saranno ovviamente gli exit poll, le prime proiezioni e i primi numeri che arriveranno dai seggi oltre ovviamente ai primi commenti degli esponenti politici e dei segretari di partito. Sul giornale di martedì poi tutti gli approfondimenti con una trentina di pagine dedicate non solo ai commenti e alle interviste, ma anche ai dati con il voto in tutti i comuni e sezione per sezione. Sia stasera che domani aggiornamenti in tempo reale sul sito www.gazzettadiparma.it che anche durante la notte sarà in collegamento costante con la banca dati del ministero dell'interno dove affluiranno i voti che verranno man mano scrutinati.

La diretta di tv Parma

Dalle 22,50 di questa sera lunga diretta elettorale con 'Lettere al Direttore il verdetto'. Dalla chiusura dei seggi Tv Parma vi racconterà minuto per minuto lo spoglio delle schede, i responsi nazionali ma anche le preferenze dei parmigiani e dei parmensi.

A condurre la trasmissione, dallo studio centrale, ci sarà Giuseppe Milano con Alberto Rugolotto e Giovanni Cola. Ospiti della lunga notte televisiva saranno i candidati locali ad una poltrona in Parlamento che si avvicenderanno in studio. I commenti ai risultati saranno comunque raccolti anche nelle sedi elettorali di partiti e movimenti. Per farlo 'Lettere al Direttore il verdetto' avrà in collegamento in diretta Marco Balestrazzi che in città si sposterà fra Municipio, sedi di partito e gli altri luoghi scelti dai candidati per seguire la tornata elettorale.

Ultimo ma non ultimo, i collegamenti con la redazione di Gazzetta di Parma per tutte le altre novità del voto e per il commento del direttore di Gazzetta di Parma e Radio Tv Parma Michele Brambilla.

Una lunga diretta che vi terrà compagnia sino a tarda notte.

Appuntamento quindi con 'Lettere al Direttore il verdetto' questa sera alle 22,50 su Tv Parma. Per dire la propria da casa sms e whatsapp al numero 333-9200170. E sempre domani, proprio per seguire la giornata elettorale, appuntamento in diretta con l'informazione del Tg Parma anche alle 12,45 e alle 19,30 con due edizioni del telegiornale. E se proprio non resistete tutta la notte potrete vedere il riassunto dei risultati e le interviste ai protagonisti domani mattina con edizioni speciali del Tg Parma in diretta a partire dalle ore 6,30.