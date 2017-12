Pensare in modo differente la diversità, al fine di utilizzarla come risorsa e opportunità

Nella società contemporanea il tema dell’inclusione sta assumendo un ruolo sempre più centrale e, proprio per questo, è necessario esplicitare al meglio il significato del concetto di inclusione. Nella sfera dell’educazione con il termine inclusione si intende l’inserimento all’interno di un percorso progettuale di persone con diverse abilità o difficoltà relazionali.

In questo contesto Giocampus ha individuato un proprio percorso e, in collaborazione con il CIP, il Comitato Italiano Paralimpico, Comitato Regionale Emilia Romagna ha strutturato un progetto, denominato Giocampus Insieme, mirato ad inserire, e quindi includere, all’interno del gruppo classe tutti quei bambini e quelle bambine che vivano una difficoltà o un disagio permanente o temporaneo.

Ogni intervento che verrà attivato all’interno del progetto Giocampus Insieme sarà dunque pensato e realizzato tenendo in considerazione le competenze e le abilità dei soggetti coinvolti, adottando soluzioni adeguate in ogni attività per collocare i ragazzi al centro del gioco, rendendoli protagonisti e utilizzando il gioco come strumento di socializzazione.

“Dalla positiva esperienza di Giocampus Estate nasce quindi Giocampus Insieme: un allargamento del progetto che vuole proporre lo stesso format anche all’interno delle scuole primarie della città di Parma”. Queste le parole del prof. Elio Volta, coordinatore del progetto Giocampus.

“Nel momento stesso in cui il progetto Giocampus Insieme mi è stato presentato dal prof. Volta, ho subito individuato nell’Alleanza Educativa di Giocampus una realtà estremamente positiva e propositiva alla quale abbiamo aderito con entusiasmo, dato che gli obiettivi del progetto generale sono gli stessi portati avanti dalla nostra realtà, dice la Proff.ssa Melissa Milani da poco rieletta alla presidenza del Comitato regionale Emilia Romagna del CIP, Comitato Italiano Paralimpico.

Parma si propone anche in questo contesto come avanguardia di modello per la welfare community: un importante sforzo organizzativo che viene fatto all’interno di un progetto rodato e consolidato. Lo sforzo è anche economico e viene coperto dall’intervento di soggetti privati che hanno trovato in questa alleanza educativa uno spazio di espressione della responsabilità sociale e del desiderio di collaborazione con la società.