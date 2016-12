Sara Tommasi esalta il Parma e i suoi tifosi

Tifosa, dirigente e pure madrina. Il calcio ha avuto e ha un ruolo importante nella vita di Sara Tommasi.



La showgirl umbra, simpatizzante della Roma e in passato anche nei ranghi societari di una società dilettantistica abruzzese, il Marruvium, ha vissuto nel 2009 anche l’esperienza da madrina della presentazione dell’allora Parma Fc. La società ducale ha poi subito varie disavventure, ma Sara continua a guardare al club emiliano con simpatia, come confermato nell’intervista esclusiva rilasciata a Sportal.it.



- Sara, nel 2009 sei stata la madrina della festa del Parma per la promozione in serie A. Provi sempre simpatia per la squadra ducale, che pur non sta vivendo un buon momento?



“E come non si potrebbe provare simpatia per una squadra che ha onorato lo sport come hanno fatto i giocatori, l’allenatore ed i tifosi, pur sapendo che alla fine della stagione sarebbero ‘scomparsi’, per colpe non loro? Sono sicura che presto rivedremo la squadra in serie A: Parma e la sua gente sono meravigliosi, lo meritano!”.