Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha discusso, presso la Scuola di Management ed Economia dell'Università degli Studi di Torino, la propria tesi di Laurea Specialistica in Business Administration, conseguendo la votazione di 110 e Lode con Menzione di merito.Il centrale bianconero ha presentato l'argomento dal titolo "Il modello di business della Juventus Football Club in un benchmark internazionale", ed ha discusso col Prof. Pietro Paolo Biancone come relatore; il Prof. Alberto Gallarati come correlatore interno e il Dott. Stefano Bertola, Head of Juventus Public Affairs, come correlatore esterno.Dopo la laurea, il giocatore ha pubblicato orgoglioso le foto sui social network.