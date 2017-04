Balotelli: "La pornostar tedesca? Ecco la verità"

Duro sfogo di Mario Balotelli che su Twitter ha detto la sua su Katja Krasavice, pornostar tedesca, che avrebbe pubblicato su Instagram gli screenshot, poi rimossi, della chat privata con l’attaccante del Nizza, affermando che quest’ultimo le ha scritto più volte.“Spero che qualcuno pubblichi quello che ho scritto a quel tipo di donna - ha twittato in inglese -. I media mi devono delle scuse. I messaggi in questione erano rivolti ad un mio amico e anche a lui non frega niente di lei. Era solo uno scherzo, non sono mai stato interessato. Per favore qualcuno pubblichi i miei tre messaggi così i giornali potranno scusarsi ancora una volta. Sono arrabbiato perché sono sempre accostato a queste c**** di mezze donne alle quali mai sarò interessato, nemmeno in un’altra vita. I giornali non hanno verificato le parole di questo tipo di donna. Sono tutti pronti a giudicare"."Voglio solo dire a questa ragazza di trovarsi un altro uomo con cui scherzare perché io sono stanco delle bugie. Datele un mio poster così può sognarmi", ha concluso l'ex giocatore di Inter e Milan.