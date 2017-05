Elena Vittoriani pazza per l'Inter

Elena Vittoriani, ventottenne milanese, è una fotomodella tifosissima dell'Inter.Sei di Milano e so che sei l'orgoglio di una tifoseria proprio della tua città.Sì, assolutamente! I miei colori sono quelli nerazzurri! La mia passione per il calcio nasce fin da piccola quando invece di giocare con le bambole insieme alle mie amiche preferivo essere un po' un "maschiaccio" e divertirmi coi ragazzi a giocare a pallone.Qualcuno ti ha trasmesso la fede nerazzurra o ti sei innamorata di qualche giocatore?Il colpevole è mio papà! Tifoso sfegatato dell'Inter da sempre! Avessi tifato per altre squadre credo avrei dovuto trovarmi un'altra casa! (Ride)Ti ricordi qualche campione di quand'eri bambina che ti è rimasto nel cuore?Due in particolar modo: lo "zio" e capitano Bergomi e poi l'unico e inamitabile Javier Zanetti. Sono felicissima sia rimasto nella società e la sua vicepresidenza è un onore per tutti noi tifosi.Tifosa dell'Inter, fotomodella affermata, cos'altro ci nascondi?La passione più grande probabilmente. Amo dipendere e disegnare. Ovunque e in qualsiasi momento. Dai tramonti in riva al mare in vacanza, alle caotiche rappresentazioni della Milano by night, agli immensi scenari di pace del Monte Rosa, persa tra le nevi di Bormio, Livigno o di Ponte di Legno. E poi gioco al Fantacalcio, dove mi faccio sempre consigliare da Mr. Bonus.