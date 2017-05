Il campione di ciclismo Mario Cipollini è stato denunciato dalla ex moglie Sabrina Landucci che lo accusa di averla aggredita: l’accusa sarebbe quella di lesioni. L’episodio, secondo quanto pubblica oggi nelle cronache locali il quotidiano Il Tirreno, riguarda la denuncia presentata dalla donna il 9 gennaio scorso alla polizia. L’aggressione sarebbe avvenuta in una palestra alla periferia di Lucca dove si trovava la donna e dove Super Mario l’avrebbe avvicinata e, in un momento d’ira, le avrebbe messo le mani attorno al collo. Tutto ciò, secondo l’esposto presentato dal legale della donna, avvocato Susanna Campione, ricostruisce ancora il quotidiano, sarebbe avvenuto davanti a testimoni che si trovavano in quel momento in palestra. La denuncia è al vaglio dell’autorità giudiziaria.