Gioia immensa per la coppia Fognini-Pennetta. "Flavia ed io siamo felici di condividere con voi la nascita di nostro figlio Federico. La mamma e il bebè stanno bene", le parole postate, via Twitter, dallo stesso Fabio, appena eliminato dal torneo capitolino.Anche Flavia non ha resistito alla tentazione di informare i suoi numerosi fan del lieto evento: "Fabio e io siamo felici di condividere con voi la nascita di Federico", completando la frase con un cuoricino blu. I due tennisti si sono sposati lo scorso 11 giugno.