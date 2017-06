La showgirl Melissa Satta ha postato su Instagram una foto che ritrae il marito Kevin Prince Boateng e loro figlio Maddox, con in mano quella che sembra una banconota da 100 euro. Così, quella che voleva essere una dolce foto di un padre con suo figlio, è diventata oggetto di scalpore e indignazione.



Il web si è diviso: chi commenta con “Ribrezzo totale” o “Non si dovrebbe giocare con i soldi” e chi - una minoranza per la verità - invece difende la coppia sostenendo che la banconota sia falsa. In ogni caso, il mondo dei social network rimane territorio di gossip sfrenato.