Morandi: "Cassano, facciamo una canzone e giochi nella nazionale cantanti"

L'ennesima puntata di uno dei tormentoni estivi: Cassano. Stavolta dopo i sì, i no, dopo gli inviti a giocare "vicino a casa" scende in campo un big: "Facciamo una canzone insieme e vieni a giocare con la Nazionale cantanti". E' la proposta che Gianni Morandi a Fantantonio. "Caro Antonio, il tuo enorme talento non è mai stato in dubbio, c'è anche chi dice che in Italia nessuno abbia mai eguagliato le tue doti calcistiche. Hai annunciato il tuo addio al calcio, peccato...", scrive Morandi su Facebook. "Mi è venuta un'idea. So che ami molto la musica, perché non facciamo una canzone insieme, così puoi diventare il capitano della nostra squadra, la Nazionale Italiana Cantanti? E potrai giocare a calcio fino a settant'anni!".