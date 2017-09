Federica Pellegrini ora si diverte da single

"E’ ancora troppo presto per ritirarmi. L’obiettivo è andare a Tokyo (nel 2020 ndr), come ci arrivo non si sa, ma l’obiettivo è questo. Avrò 32 ani, che nel nuoto non è proprio un’età facile. Il tempo passa velocissimo".Queste le parole di Federica Pellegrini, ospite sabato 30 settembre a Verissimo. Uscita trionfatrice dagli ultimi mondiali di Budapest, dove ha conquistato la medaglia d’oro nei 200 stile libero, la fuoriclasse del nuoto parla del suo momento magico e del suo futuro.A Silvia Toffanin che le chiede se nei suoi progetti potrebbe rientrare quello di fare l’allenatrice, Federica risponde: "Sarei molto cattiva come allenatrice, come lo sono stati con me, quindi non so se avrei molto allievi. Arrivo da una scuola di allenatori tosti, sarei tosta anch’io".Per la campionessa azzurra questa è stata la prima estate da single. A tal proposito confida: "Tutti gli anni facciamo una settimana di vacanza tra amiche. Quest’anno abbiamo deciso di andare a Formentera. E’ stata la mia prima vacanza da single, però è stata divertente come gli altri anni". E aggiunge: "Era da tanti anni che ero fidanzata quindi, onestamente, adesso mi sto prendendo i miei tempi e i miei spazi".