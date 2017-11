Lady Nainggolan: "L'amore non è per sempre"

La moglie del centrocampista della Roma Radja Nainggolan, Claudia Lai, in un'intervista a Le Capitane ha parlato della sua relazione con il centrocampista belga: "L'ho conosciuto a Cagliari ed è stato un colpo di fulmine. Ho saputo dopo due mesi che era un calciatore e volevo lasciar perdere, anche perché il calciatore fa una vita movimentata e ha molte ammiratrici. Lavoravo in un centro commerciale a tempo pieno, un po’ mi manca. Quando mi ha detto che si sarebbe trasferito a Roma non l’ho presa benissimo, me l’ha detto all’Epifania mentre festeggiavamo con amici"."Qui a Roma tutti guardano come sei vestita, a differenza di Cagliari. Ma io sono così, dopo un anno ho ripreso a uscire con le scarpe da ginnastica. Mi manca avere la vita di prima, in cui avevo più libertà nel fare certe cose. L’amore non è per sempre, anche se voglio portarlo più avanti possibile, mi dispiacerebbe per i bambini. Ma nella vita tutto può succedere".