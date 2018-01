Stella della pallamano: “Colleghi hanno diffuso mie foto intime”

Nora Morkha, per chi segue la pallamano e in Norvegia è molto nota. E' sua la denuncia della diffusione di sue foto intime. Nel mirino i colleghi maschi che “si sono passati” sue foto private: “Sono distrutta da questa vicenda”, ha commentato: “Non sai chi ti vede o chi ti ha visto. Sei nuda e vulnerabile per il resto della tua vita“. I membri della Nazionale maschile hanno invece cercato di sminuire l’accaduto: “E’ vero, durante un match, alcuni giocatori hanno ricevuto le foto intime, non hanno riflettuto e le hanno mostrate agli altri – ha detto il giocatore Christian O’Sullivan -. Ma poi siamo stati noi a informare Nora delle foto in circolazione. Lei ci ha chiesto di cancellarle e così abbiamo fatto”. Simile parere anche da parte del capitano che ha detto di appoggiare Nora ma di non tollerare il fatto che queste sue accuse siano state diffuse proprio mentre la squadra è impegnata in un torneo.