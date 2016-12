Cenone con Cracco: 1500 euro a persona

A Venezia, la Torre dell’Arsenale ospita "Tentazioni New Year's Eve-The Luxury Experience", lo spettacolo veramente esclusivo della NùArt con un menù curato dallo chef stellato Carlo Cracco, solo 60 posti disponibili da 1.500 euro per una notte di San Silvestro da sogno da passare in Laguna. Tra una piatto e l’altro, tra ammiccamenti e brindisi, dalle scale in legno senza parapetto che salgono fino al tetto di Torre Porta Nuova, gli ospiti verranno sorpresi dalle acrobazie e dalle danze sinuose di ballerine e cantanti della compagnia veronese NùArt. Un’esibizione sensuale, con danze acrobatiche, scenografie mozzafiato e giochi di luce e musica da gustare dall’inizio alla fine. A mezzanotte, a salutare l’anno nuovo, ecco i fuochi d’artificio e poi musica con dj set selezionati fino a notte fonda.