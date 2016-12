Sesso selvaggio nel bagno del tribunale tra due avvocati

Esplode la passione tra due avvocati. E fin qui nulla di strano. La cosa alquanto inusuale è, però, dove: nel bagno della procura. Resta però il dubbio se tra i due la scintilla è scattata all’improvviso o se il luogo è frutto di una scelta, per il brivido e l'adrenalina. Bollenti spiriti in una toilette al quarto piano ammezzato di Palazzo di Giustizia, in un angolo un po’ fuori mano del corridoio dove fino a poco tempo fa c’erano degli uffici, ora trasferiti. Entrambi hanno una quarantina d'anni e sono avvocati: qualche giorno prima di Natale, nel bagno entra, per i propri bisogni, un magistrato. Sente dei "rumori" anomali provenire dalla porta e poi il silenzio improvviso, da sotto la porta vede due paia di scarpe, non solo uno. E due scarpe non sono maschili. Scrupolo e anche il timore che ci fosse qualcosa di "brutto" dietro, richiama un carabiniere per controllare, per andare in fondo alla cosa. «Occupato, occupato!» hanno risposto da dentro quando il maresciallo ha bussato. Una lunga attesa (probabilmente per risistemarsi) e poi eccoli che escono. «Documenti per favore...», chiede il carabiniere. «Mia moglie si è sentita male e stavo cercando di aiutarla..», risponde lui. "Certo e lei si è tolto le scarpe" avrà pensato il maresciallo. Interviene lei:«Ho qui un certificato medico, vede, soffro di attacchi di nausea...». "Notoriamente chi ha nausea si toglie i vestiti", avrà pensato ancora l'uomo in divsa. Meglio sorvolare, alla fine è la risposta del maresciallo. Che il tribunale sia diventato eccitante? Qualche anno fa, il figlio ragazzino di un giudice salì per gioco le scale oltre il settimo piano, quasi in soffitta, dove in una stanza trovò due cancellieri.