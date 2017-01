I Kardashian in crisi: Kim molla Kanye per la festa di Natale

Crisi in casa Kardashian: Kanye West è stato lasciato a mollo dalla moglie Kim che si è presentata da sola alla fantasmagorica festa di Natale organizzata ogni anno a casa della madre Kris. Il rapper era andato al cinema con un amico, questa la scusa ufficiale, si è presentato soltanto a tarda serata e comunque non è stato immortalato in una delle mille immagini su Snapchat fatte circolare dalle sorelle del clan Kardashian-Jenner per documentare l’evento.

Kanye e Kim, che si sono sposati due anni e mezzo fa a Firenze, sono poi andati assieme a festeggiare Natale a casa della sorella Kourtney assieme ai due figli North, 3 anni, e Saint di uno, rientrando domenica sera nella loro villa di Bel Air. «Si sono tenuti a distanza e a malapena si parlavano», ha detto a People una fonte che ha preso parte ai festeggiamenti. Per Kim, vestita in un abito da sirena tutto d’oro firmato Alexander McQueen al pari dell’abitino delle feste della piccola North, era la prima uscita pubblica sui social network dopo la brutale rapina a mano armata di cui la superstar del reality è rimasta vittima due mesi fa in un hotel di Parigi.

L’atteggiamento della coppia durante le feste ha alimentato voci di una crisi coniugale anche in seguito al collasso nervoso che ha indotto in novembre il rapper a interrompere la tournèe Saint Pablo e a farsi ricoverare in ospedale. «Esaurimento da superlavoro», si disse allora. Kanye è poi riemerso con un'acconciatura bionda ed è volato a New York per rendere omaggio al «vecchio amico» Donald Trump con cui ha parlato «dei fatti della vita».

Un portavoce di Kim ha smentito che la coppia sia vicina al divorzio senza confermare indiscrezioni che i due coniugi siano entrambi, ma individualmente, sotto terapia per cercare di superare gli shock subiti nei mesi scorsi. Ma a dispetto degli sforzi dell’entourage di far apparire tutto normale, il gossip continua a rullare: «Stanno facendo il possibile per non guastare il Natale ai bambini. Stanno assieme per loro, ma non vanno più veramente d’accordo», ha detto la fonte di People ricordando che Kim e Kanye, non più tardi di venerdì scorso, hanno portato North al classico Schiaccianoci del Los Angeles Ballet.