Grande preoccupazione tra i follower di Antonella Mosetti: su Instagram, l'ex concorrente del «Grande Fratello Vip» ha fatto sapere di aver avuto un non meglio specificato problema di salute. «Piccolo intervento superato!» è stato il commento alla foto che l'ha ritratta a letto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. La showgirl non ha fornito nessuna spiegazione ulteriore a quanti continuavano a chiederle cosa fosse accaduto: «Hai superato questa brutta cosa con il tuo sorriso migliore, dando forza a tutta la nostra famiglia», è stata la dedica che la figlia Asia le ha rivolto in seguito su Instagram.