Cicciolina naufraga sull'Isola?

Continuano a rincorrersi i nomi per la prossima edizione del reality «L'isola dei famosi», che andrà in onda su Canale 5: adesso è entrata in scena Ilona Staller, ex pornostar ungherese, che non ha mai partecipato a un reality show, finora, ma ha fatto intendere che per l'«Isola» potrebbe fare uno strappo. E' invece confermata la presenza di Malena Mastromarino che ha lasciato il mondo della politica per il mondo del porno. La stessa Cicciolina ha fatto intuire che sarà sull'«Isola» con un messaggio postato nelle ultime ore su Twitter: «Ci vediamo presto al #isoladeifamosi».